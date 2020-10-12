2020/10/12 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 209 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 209 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 11 حالة.



قطاع بغداد جديدة 13حالةقطاع البلديات الثاني 7 حالاتقطاع النهروان 99 حالةقطاع البلديات الاول 79 حالة

– 132 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية•مدينة الصدر 43 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .345, 357 .



.



,331 الشعب 13 حالة محلة 317, 337, , ,حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 8, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 5 حالات محلة 701 •, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•905 , , 906 , 909 , الكرادة 7 حالات محلة 903, 905, •, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 7 حالات محلة, 314حي تونس 4 حالات محلة .



302 , 301 , 303العبيدي 7 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769.



حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,.



ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,المعامل 3 حالات محلة 799 , 796• زيونة حالة واحدة محلة 716,• شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 52273توفي منهم 1295 للاسف فيما اكتسب الشفاء 45334 ومتبقي قيد العلاج 5644”.

الشفاء: 783 حالة

الوفيات : 5

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا: الرصافة “تتنفس الصعداء” بحصيلة شفاء “رائعة” وانخفاض كبير للوفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا: الرصافة “تتنفس الصعداء” بحصيلة شفاء “رائعة” وانخفاض كبير للوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).