مرشحة للمحكمة العليا.. مجلس الشيوخ يبدأ جلسات الاستماع للقاضية باريت

2020/10/12 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين جلسة الاستماع الى القاضية ايمي كوني باريت التي اختارها دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا رغم معارضة الديموقراطيين الذين لا يملكون اصواتا كافية لعرقلة تثبيتها في هذا المنصب قبل الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر المقبل.

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