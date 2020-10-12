10 أطعمة تساعدك على علاج مشاكل المعدة

2020/10/12 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اضطراب المعدة من المشكلات الشائعة فهى تفقد الانسان القدرة على القيام بكثير من المهام خاصة عندما يصاحبها غثيان مما يجعل الانسان ، يبحث عن حل سريع لعلاج هذه المشكلة.ووفقا لما ذكره موقع ” health” فإن بعض الأطعمة يمكن أن تجعلك تشعر بتحسن قليل أثناء رحلة العلاج وحتى وإن كنت لاتشعر بالرغبة فى […]

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