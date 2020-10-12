وزير الخارجية ورئيس الوزراء المصري يؤكدان أهمية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم

2020/10/12 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد العراق ومصر، اليوم الاثنين، على أهمية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم ثنائياً بما يعود لصالح البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وأكد عمق العلاقات بين البلدين، وإمكانية تعزيز الخطوات المشتركة في مجالات الاستثمار والطاقة والنفط".

وأضاف الصحاف، أن "الجانبين أكّدا على أهمية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم ثنائيا بما يعود لصالح البلدين الشقيقين".

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