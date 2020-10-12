الكاظمي يجتمع بالكتل السياسية

2020/10/12 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئييس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اجتماعا مع الكتل السياسية في العاصمة بغداد اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن "الكاظمي عقد اليوم الاثنين، اجتماعا مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، لافتا إلى أنه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي".

وأشار الكاظمي وفقا للبيان، إلى "حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة"، وأكد أنه "وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، إلا أنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة"، مبينا أن "الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الانتخابات والجهات المعنية، لإجرائها في موعدها، وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة".

وأكد الكاظمي أن "معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورقة الإصلاح، وبيّن أنها "ورقة أولية تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها إلى واقع عمل طويل الأمد".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء إنما تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية"، معربا عن أمله بـ "أن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطارا عاما لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي".

PUKmedia / متابعة ‌

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