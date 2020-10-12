ولادة 11 طفلا وطفلة لمصابات بكورونا في كربلاء

2020/10/12 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي في كربلاء اليوم الإثنين، عن ولادة ( 11 ) طفل وطفلة لمريضات حوامل ومُصابات بكُورونا خلال تطبيق خطة زيارة الأربعين المُنصرمة ، بضمنها ( 5 ) حالات حدثت في يُوم ذكرى المُناسبة.حسب مُديرها الدكتور إبراهيم الركابي .

واوضح الركابي لـــPUKmedia ، إن ردهة العزل ، شهدت المستشفى خلال تطبيق خطة طوارئ زيارة الاربعين التي انتهت نهاية الاسبوع الماضي , مُراجعة (11) مريضة ومُصابات بفيروس كُورونا , وإن المريضات ، كُنَ حوامل في شهرهُنَ التاسع ، وبعد تأمين الفريق المُتخصص , وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية , وتجهيزه بكل وسائل الوقاية من بدلات عزل , وواقيات الوجه , وماسكات وقفازات حفاظاَ عليهم ، بموازاة إجراء الفحوصات المختبرية الكاملة للمريضات ، تم إجراء اللازم وتُوليدهُنَ ، حيث جاءت ولادتهُنَ بواقع ( 4 ) حالات بصورة طبيعية، و( 7 ) بواسطة العمليات القيصرية .

ولفت الركابي الى إن من بين الولادات هناك ( 5 ) حالات حدثت في يوم أربعينية استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام )، مشيرا الى إن المريضات وأطفالهُنَ ، غادرنَ المُستشفى بصحة جيدة، بعد أن أجريت لهُنَ الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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