رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى علك يناقش لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والكتل الكوردستانية لاقامة أول بطولة أحترافية باللعبة في حلبجة

2020/10/12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب برلماني لإقامتها بغداد/ المكتب الإعلامي للاتحاد التقى رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك ورئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد رياض حمزة ظهر اليوم الأثنين الموافق الثاني عشر من تشرين الأول الحالي برئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة و رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مقر مجلس النواب العراقي لمناقشة أقامة أول بطولة أحترافية بالعراق

