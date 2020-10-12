شحنة مساعدات عراقية جديدة تصل إلى بيروت

2020/10/12 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصلت الى بيروت، اليوم الاثنين، ناقلة عراقية محملة بمساعدات جديدة للشعب اللبناني.



وقالت السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية عبر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020)، إن "الناقلة العراقية والتي حملت اسم (البصرة) محملة بعشرة آلاف طن من الطحين، كمساعدة للشعب اللبناني على تجاوز آثار الحادث الأليم والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

وأشار القائم بالأعمال العراقي أمين النصراوي، أثناء استقبال الناقلة، الى ان "توجيهات القيادة السياسية في العراق كانت برسو الناقلة في مرفأ بيروت كخطوة رمزية لتشير الى قدرة لبنان ومرفأ بيروت على تحدي الصعاب والنهوض من هذه المحنة في أسرع وقت".

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