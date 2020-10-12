القانونية النيابية: اجتماع مساء اليوم مع رؤساء الكتل لحسم النقاط الخلافية بقانون الانتخابات

2020/10/12 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عقدها اجتماع مساء اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لحسم قانون الانتخابات وملف الدوائر المتعددة الذي تم التصويت عليه من حيث المبدأ

وقال عضو اللجنة ريبوار هادي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة ستعقد مساء اليوم اجتماعا خاصا وموسعا مع رؤساء الكتل السياسية وخبراء واخرين”.

واضاف ان “الاجتماع سيحسم النقاط الخلافية على قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية التي تم التصويت عليها من حيث المبدأ”، مشيرا الى ان “الخيارات الارجح جميعها مع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة موازية لعدد مقاعد النساء”.

واوضح هادي انه “في حال عدم حسم الخلافات خلال اجتماع اليوم ستواصل اللجنة الاجتماعات لحل جميع النقاط الخلافية حول القانون”.انتهى25و

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