كتلة التغيير : تراجع حرية الرأي في كردستان الى ادنى مستوياتها

2020/10/12 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعت كتلة تغيير النيابية السلطات العراقية، و نقيب الصحفيين العراقيين، ومنظمات المجتمع المدني، والسفارات، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات حقوق الانسان، وبعثة الأمم المتحدة في العراق للتدخل من اجل اطلاق سراح الصحفي شيروان شيرواني المعتقل في إقليم كردستان، والمعتقلين الآخرين.وقال بيان عن الكتلة أن حرية الرأي في إقليم كردستان تراجعت “إلى أدنى مستوياتها بسبب الإجراءات […]

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