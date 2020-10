2020/10/12 | 18:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميثم الحسني – بغداد طمأن وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، بأن الملاعب لن تعوق الموعد المحددلبداية المسابقة.وقال درجال إن الوزارة استنفرت جهودها، من أجل تذليل جميع المعوقات، وتسهيل مهمة الأندية التي اختارت ملاعب الوزارة أرضا لها، ضمنمنافسات الموسم الجديد.وتابع: “عملية رش البذور في بعض الملاعب، لا يمكن تأجيلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب الرياضة عدنان درجال : صيانة الملاعب لن تعيق انطلاق مسابقة دوري الكرة الممتاز first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب الرياضة عدنان درجال : صيانة الملاعب لن تعيق انطلاق مسابقة دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب الرياضة عدنان درجال : صيانة الملاعب لن تعيق انطلاق مسابقة دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).