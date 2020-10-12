رئيس البرلمان ووزير النقل يؤكدان على اهمية استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير

2020/10/12 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، ملف ميناء الفاو الكبير، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل في المشروع، لما له من أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء التاكيد على ضرورة تطوير قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى أدائها، واعتماد المعايير الدولية في توفير أفضل الخدمات للمواطنين”.

واضاف البيان، “كما أكد اللقاء ضرورة استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير، لما له من أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد العراقي، وإسهامه في توفير عدد من فرص العمل للشباب”، لافتا الى ان “اللقاء ناقش ايضا ملف إنشاء مطار الموصل الدولي، وضرورة الإسراع في المباشرة به، وإنجازه باعتباره خطوةً أساسيةً للنهوض بواقع المحافظة”.

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