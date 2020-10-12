بعد مهاجمته بشدة.. حذف دعاية حفل سعد لمجرد في مصر

2020/10/12 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تسببت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إجبار إدارة مسرح كايرو شو على حذف إعلانها التشويقي لحفل سعد لمجرد في مصر، كما تم حذف المناسبة من الموقع المخصص لحجز التذاكر الكترونيا، علما أن الحفل كان مقررا تنظيمه في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور عامين على تأسيس الفرقة.الحفل تم الإعلان عنه بالأمس […]

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