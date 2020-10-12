2020/10/12 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الورقة البيضاء ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية

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