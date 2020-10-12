2020/10/12 | 18:29 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يتغلب على نفط الجنوب 2-1 في معسكره التدريبي في محافظة البصرة ضمن اطار تحضيرات الفريقين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/12 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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