لتفعيل مسار التعاون.. رئيس الوزراء المصري في زيارة للعراق نهاية أكتوبر

2020/10/12 | 18:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، عمق العلاقات التي تربط العراق بمصر، مشيراً إلى أن بغداد ستستقبل نهاية الشهر الجاري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إنه بحث مع …

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