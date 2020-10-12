العوفه: ما تفعله الصحة ضدنا سابقة خطيرة لسمعة العراق والعراقيين (وثيقة)

2020/10/12 | 18:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف نائب نقيب ذوي المهن الصحية في العراق، علاء العوفه، الأثنين، عن اجراءات بدأت بتنفيذها وزارة الصحة بحق قيادات النقابات بعد دعوتها للاضراب العام أمس الأحد، تضمنت التهديد والوعيد فضلا عن إقامة مجالس تحقيقية ضدهم، عادا اياها سابقة خطيرة لسمعة العراق والعراقيين.

وقال العوفه، في تصريح لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، ان "النقابات الطبية والصحية والادارية والكيميائية دعت الى اضراب عام يوم الاحد 11/10/2020 بعد الوصول الى طريق مسدود مع وزارة الصحة، وتم تسليم الطلبات الى مكتب رئيس الوزراء واوعدونا خيرا..".

وأضاف، "لكن وزارة الصحة بدأت بالتهديد والوعيد وعملت على إقامة مجالس تحقيقية مع قيادات النقابات لتكميم الأفواه وهذا منافي لحرية الرأي والتعبير في عراقنا الحبيب ويكفله الدستور، لهم ولحد هذه اللحظة الاضراب مستمر ووزارة الصحة تتوعد النقابات التي تمثل شرائحا وهذه سابقة خطيرة لسمعة العراق والعراقيين".

وشهدت خمس نقابات طبية وصحية عراقية، أمس الأحد، إضرابا عن العمل في عدة محافظات، مهددة باستمرار "التصعيد" في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها، ومن بينها "إقالة وزير الصحة".

وشمل الإضراب المنتسبين لنقابات "ذوي المهن الصحية وأطباء الأسنان ونقابة الإداريين ونقابة الكيميائيين ونقابة الصيادلة".

ويطالب المضربون برفع رواتبهم وبدلات الطعام ومساواتهم مع الأطباء المقيمين في المستشفيات، ورفع بعضهم لافتات تندد بـ"التهميش والطبقية".

وقال نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي، في تصريحات صحفية، إن من بين مطالب المحتجين "إقالة وزير الصحة".

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