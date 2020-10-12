الكاظمي يوجه دعوة لمؤسسات الدولة بشأن مبادرة ’’توظيف’’

2020/10/12 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يرعى اطلاق مبادرة (توظيف) لفرص العمل في العراق ويعقد اجتماعاً مع اعضائها

عقد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إجتماعاً مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق، جرت خلاله مناقشة المبادرة وأهميتها في الوقت الراهن، والخطط التي وضعت من اجل توظيف الشباب في سوق العمل.

ورحب سيادته باعضاء المبادرة وبارك لهم هذا المشروع الوطني، واكد أنه خطوة بالإتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة.

وبين السيد الكاظمي أن النظام الإقتصادي في العراق، مازال أسير الإنظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة.

واكد دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص، مشدداً على الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.

ودعا السيد الكاظمي المؤسسات كافة الى التعاطي مع هذه الخطوة، وتذليل العقبات أمامها، وتطوير العمل بما يمكّن هذه المنظومة من تحقيق الإتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 12-تشرين الأول- ٢٠٢٠

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