بالوثيقة: عشائر نينوى تنفي صحة بيان نسب لها بشأن متظاهري تشرين

2020/10/12 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نفت عشائر نينوى، الاثنين (12 تشرين الاول 2020)، صحة بيان نسب لها بشأن متظاهري تشرين.

وقالت العشائر في بيان، "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ (7 - 10 - 2020)، بيانا صادرا عن عشائر نينوى مفاده اعلان البراءة من ثورة تشرين وهذا غير صحيح لاننا مع ابنائنا واخواننا الثوار في مطالبهم ورسالتهم الوطنية المشروعة التي ارادوا بها وطن والدستور العراقي كفل حق التظاهر للتعبير عن مطالب واراء الشعب المشورعة".

ادناه نص البيان:

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