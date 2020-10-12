"مخطوطات عبرية".. القبض على شخص يحمل قطعا أثرية في بغداد

2020/10/12 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، القبض على متهم بحوزته "مخطوطات تعود إلى العصور القديمة" مكتوبة باللغة العبرية.

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