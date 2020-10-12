2020/10/12 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الخدمة الاتحادي: سنؤسس من خلال مبادرة توظيف قاعدة بيانات لأعداد المطالبين بفرص العمل

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