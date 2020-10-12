2020/10/12 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: الحكومة تواجه الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل بسبب سياسة التوظيف غير الممنهجة

وزير العمل: مجلس الخدمة الاتحادي يجب أن يأخذ دوره

وزير العمل: مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير في سياسية التوظيف

وزير العمل: أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا

وزير العمل: نحن داعمون لمبادرة توظيف

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