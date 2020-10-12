الكاظمي يرعى اطلاق مبادرة (توظيف) لفرص العمل في العراق

2020/10/12 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاثنين، الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد ، اليوم الإثنين، إجتماعاً مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق”، مبينا انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة المبادرة وأهميتها في الوقت الراهن، والخطط التي وضعت من اجل توظيف الشباب في سوق العمل”.

واكد الكاظمي، ان “المبادرة هي خطوة بالإتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة”، مبينا أن “النظام الإقتصادي في العراق، مازال أسير الإنظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة”.

واشار الى، “دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص”، مشدداً على “الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة”.

ودعا الكاظمي، المؤسسات كافة الى “التعاطي مع هذه الخطوة، وتذليل العقبات أمامها، وتطوير العمل بما يمكّن هذه المنظومة من تحقيق الإتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص”.

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