أتفاق سنجار … معاني ودلالات

2020/10/12 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي في سبيل تطبيع الأوضاع الإدارية والامنية في قضاء سنجار من محافظة نينوى، أبرمت الحكومة العراقية الاتحادية أتفاقا مع حكومة إقليم كوردستان الفيدرالية بتاريخ 1/10/2020 وتناول الاتفاق الجانب الاداري والامني وخطوات تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تحديد الجهة أو الجهات المتنفذة، وعند تدقيق بنود هذه الاتفاقية تظهر بجلاء الملاحظات والمعاني، منها […]

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