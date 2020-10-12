برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

2020/10/12 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تلقى فريق برشلونة دفعة قوية، قبل لقاء “الكلاسيكو” المرتقب أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، المرجح إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري، على ملعب “كامب نو”، ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الاثنين، إن الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، يعمل بجد من أجل المشاركة في الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة أن شتيغن، الذي أجرى عملية جراحية في 18 أغسطس الماضي، دخل المرحلة الأخيرة من عملية شفائه، وباتت ركبته في حالة جيدة جدا، ليصبح على أعتاب الظهور أمام الفريق الملكي.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن الألماني، سيغيب عن مواجهتي خيتافي بالليغا وفيرينتسفاروش الهنغاري في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى لأن يكون قادرا على مواجهة ريال مدريد، ومن ثم اللحاق بمباراة يوفنتوس أيضا، التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام.

يذكر أن نيتو، الحارس الثاني للفريق الكتالوني، هو من يحمي عرين “البلوغرانا” منذ بداية الموسم الجديد.



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