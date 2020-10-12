المالية النيابية: لن نوافق على الاقتراض دون تقديم ورقة الاصلاح البيضاء

2020/10/12 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، انها لن توافق على قانون الاقتراض دون تقديم مبررات تتمثل بورقة الاصلاح البيضاء.

وقال عضو اللجنة احمد الصفار لـ /المعلومة /، ان “قانون الاقتراض الجديد سيكون بديلا عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتا الى ان “هذا القانون سيعمل على تأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري”.

واضاف ان “اللجنة المالية لن توافق على قانون الاقتراض الجديد دون تقديم مبررات تتمثل بورقة الاصلاح المالي والاداري والتي اسمتها الحكومة بالورقة البيضاء”، مبينا ان “الحكومة ستقدم بعد الورقة البيضاء ورقتان في المرحلة الثانية لحل الازمة الاقتصادية”.

وتابع ان “المالية النيابية لديها ورقة اصلاح تضمن مجموعة مقترحات واقعية من شأنها تعظيم الايرادات بشكل سريع وتقلل النفقات غير الضرورية”.

و كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اول امس السبت، عن امتلاك الحكومة الاتحادية ايراد غيير نفطي بـ 4 تريليون دينار عراقي ، مشيرا الى ان هذا الايراد كافي لسد رواتب الموظفين.



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