منى سعيد: جمر وندى - عبدالحميد برتو

2020/10/12 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو 1 من 3صدر قبل أيام في بغداد كتاب للصحفية والمترجمة منى سعيد.



وصفته بفصول من سيرة ذاتية.



يضم العمل بين دفتيه 247 صفحة.



شعرت من الأسطر الأولى بأنه أكثر من مجرد أحداث منفصلة في سيرة سيدة مثقفة عراقية.



إنه تسجيل أمين لحال ويوميات العائلة العراقية، ولإنماط العيش في ومع هموم الآخرين والوطن ككل.



نعم إنه سجل ذاتي، ولكنه في محيطه العام.



لا مبالغة في القول: إن مجرد عبارة سيدة ومثقفة وعراقية تعني، في ......





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