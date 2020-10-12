الكاظمي يبحث 'الورقة البيضاء الاصلاحية' مع الكتل السياسية

2020/10/12 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعا مع الكتل السياسية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية، مؤكدا ان معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وان الإزمة الحالية منهجية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (12 تشرين الاول 2020)، انه "عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجتماعا مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

واضاف، انه "جرى خلال الإجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي".

وأشار الكاظمي الى حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، او على المستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة، او على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، وأكد انه وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، الا انها مصرة على العمل الجاد لتجاوز المحنة.

وبين الكاظمي، ان "الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء إنتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الإنتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الإنتخابات والجهات المعنية، لإجراء الانتخابات في موعدها، وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة".

واكد رئيس الوزراء، ان "معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وان الإزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه".

وتابع البيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استعرض ورقة الإصلاح، وبين أنها ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والإستفادة من الخبرات الموجودة، من اجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد".

وأكد، ان "الورقة البيضاء انما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية، معربا عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطارا عاما لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالإقتصاد العراقي".

ا.ح

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