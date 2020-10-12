رسميا.. اطلاق منصة للتوظيف العام والخاص في العراق

2020/10/12 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الحكومة العراقية، الأثنين، اطلاق منصة "توظيف" لمساعدة الخريجين وأصحاب المهارات بالحصول على عمل في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، قالت فيه "اطلقت الحكومة العراقية اليوم وبالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي منصة «توظيف» لمساعدة الخريجين وأصحاب المهارات الحصول على عمل".





وأوضح البيان: "تهدف المنصة إلى توفير تفاصيل وقدرات ومهارات الباحثين عن فرص عمل من الشباب وأصحاب المهارات للجهات المسؤولة عن التعيينات في القطاعين العام والخاص والربط بين جهات التوظيف وبين الباحثين عن عمل".

وأضاف: للمزيد من التفاصيل وللتسجيل يرجى زيارة موقع المنصة على الانترنت: https://tawtheef.gov.iq/

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