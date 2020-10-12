فيديو.. “بسبب أنفها” أمينة خليل تتصدر تريند جوجل فى مصر

2020/10/12 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة أمينة خليل محركات البحث “جوجل” فى مصر ، بعدما ظهرت ضيفة ببرنامج “سهرانين ” ، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.حيث تحدثت خليل ، عن تفكيرها فى إجراء عملية تجميل فى أنفها ، بسبب سخرية بعض نشطاء السوشيال ميديا ، من كبر أنفها ، عندما تنشر صوراً […]

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