2020/10/12 | 19:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد العراق ومصر، الاثنين، على أهمية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم ثنائياً بما يعود لصالح البلدين الشقيقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يؤكدان أهمية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يؤكدان أهمية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).