بالصور.. القبض على اكبر مزور في اربيل

2020/10/12 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القت القوات الامنية في اربيل على اكبر مزور في المحافظة وبحوزته عدد هائل من الوثائق و الأختام التي يستخدمها في عمليات التزوير.

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