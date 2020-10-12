الحلبوسي يبحث مع عدد من شيوخ ووجهاء ديالى المشاكل التي تعاني منها المحافظة

2020/10/12 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع عدد من شيوخ ووجهاء محافظة ديالى، المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، عددا من شيوخ ووجهاء محافظة ديالى”، مبينا ان “رئيس مجلس النواب، استمع خلال اللقاء إلى المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظة، والتي تقف حائلاً دون تطوير الخدمات فيها“.

وأكد اللقاء، على “أهمية تضافر جميع الجهود من أجل النهوض بواقع المحافظة، وضرورة التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وأن يُسهم الجميع في فرض الأمن والاستقرار ودعم الدولة ومؤسساتها، مما ينعكس ذلك إيجابا على واقع المحافظة”.

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