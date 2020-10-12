2020/10/12 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية : تُوَفِّرُ المستلزمات اللوجستية لإنجاح امتحانات الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الاثنين ، توفيرها جميع مستلزمات إنجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بالاضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 التي انطلقت اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مبادرة توظيف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مبادرة توظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).