شيخ جنكي يخصص نحو مليار دينار لمستشفى في رابرين

2020/10/12 | 19:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، نحو مليار دينار عراقي لمستشفى الامراض المعُدية في رابرين.

وزار شيخ جنكي اليوم الاثنين 12/10/2020، مستشفى رابرين للامراض المُعدية في ناحية جوارقورنه.

وقال المدير العام لصحة رابرين الدكتور ديار ابراهيم لـ PUKmedia، ان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، بعد زيارته لاقسام المستشفى، قرر تخصيص نحو مليار دينار كمساعدات للمستشفى، بهدف اكماله وفتحه امام المواطنين.

PUKmedia محمد رسول/ رانیة

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