عاجل | وزير العمل: مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير على سياسية التوظيف

2020/10/12 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

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وزير العمل: مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير على سياسية التوظيفوزير العمل: أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا

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