اجتماع الرؤساء.. الكاظمي يعرض

2020/10/12 | 19:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعًا مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وشهد الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى "حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة".

وأكد الكاظمي، "إصرار" حكومته على "العمل الجاد لتجاوز المحنة، على الرغم مما تواجهه من ضغوطات وعراقيل"، مبينًا أن "الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الانتخابات والجهات المعنية، لإجراء الانتخابات في موعدها، وبذلك تكون قد استجابت إلى إرادة الشعب والمرجعية الرشيدة".

كما أكد رئيس الحكومة، أن "معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها"، مشدداً على ضرورة "التكامل في العمل ما بين السُلطات لتحقيق ما نسعى إليه".

واستعرض الكاظمي، بحسب البيان "ورقة الإصلاح"، وبيّن أنها "ورقة أولية تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها إلى واقع عمل طويل الأمد".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الورقة البيضاء إنما تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية"، معربًا عن أمله بأن "يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطارًا عامًا لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي".

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