ضابط كبير يطلق النار على قائده داخل مركز تدريب للجيش

2020/10/12 | 19:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، مقتل ضابط كبير في الجيش على يد مساعده، في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، 12 تشرين الأول/أكتوبر، أن "الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى، بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن عدنان خلف وكاع ومساعده العقيد وائل خليل إبراهيم، أثناء العمل".

وأضاف البيان، أن "المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح، حيث قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى إلى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى"، مشيرًا إلى "إرسال لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث".

العميد الركن عدنان خلف وكاع

وقال ضابط في الجيش، في وقت سابق لـ "الترا عراق"، إن "آمر مدرسة المشاة البرية في الجيش العراقي بمحافظة ديالى قتل، على يد ضابط آخر برتبة عقيد داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز شرقي ديالى".

وأشار، مشترطًا عدم كشف هويته، إلى أن "العميد أطلق النار على نفسه بعد ذلك، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة"، مبينًا أن "العميد في حالة حرجة حاليًا".

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