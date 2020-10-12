قيود اوروبية صارمة تستهدف20 شركة بينها فيسبوك وآبل وجوجل

2020/10/12 | 19:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

ستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان قائمة تضم 20 شركة كبرى من بينها “فيسبوك” و”آبل” و”جوجل” سيتم استهدافها بقرارات جديدة لخفض هيمنتها السوقية وزيادة التنافسية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

وبحسب المصادر، فإن الشركات الـ20 ستمتثل لقواعد أكثر صرامة من الشركات الصغيرة، كما سيتعين عليها مشاركة البيانات مع المنافسين وأن تكون أكثر شفافية بشأن جمع المعلومات.

ويهدف المشرعون في بروكسل إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على تغيير ممارستها التجارية دون تحقيق مطول أو تقديم أدلة على انتهاكها للقوانين.

ومن جانبها تؤكد شركات التكنولوجيا المستهدفة من القرار بأن منصاتهم تساعد الشركات الصغيرة على التطور وتزويد مليارات الأشخاص حول العالم بخدمات مفيدة.

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