لأول مرة “محمد رمضان” ينشر صورة لوالده.. والجمهور: شبهك

2020/10/12 | 20:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شارك الفنان المصرى محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، لأول مرة بصورة تجمعه بوالده فى أول ظهور لها عبر حسابه مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وعلق “رمضان” على الصورة ، قائلا :”أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء إتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان، وللعلم بناء […]

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