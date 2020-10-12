2020/10/12 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، ان القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق.وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم فى القاهرة أن “البلدين يعملان على تعزيز التضامن العربي”.وأوضح أن “مصر تقدم الدعم للعراق لاستعادة دورها ودعم الحكومة العراقية”.واشار الوزير المصري الى أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاهرة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).