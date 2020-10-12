المستقلة تنشر “الورقة البيضاء” التي يعتزم الكاظمي تقديمها للبرلمان

2020/10/12 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تنشر المستقلة “الورقة البيضاء” التي يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها لمجلس النواب.وسبق أن أعلن الكاظمي، في 22 حزيران 2020، عن إعداد ما سماها “الورقة البيضاء”، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، ومن المقرر ارسالها الى البرلمان العراقي لغرض مناقشتها.وتتكون الورقة من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام وتحقيق اصلاحات اقتصادية كلية وتوفير […]

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