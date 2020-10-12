2020/10/12 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه بحث التهديدات في المنطقة مع نظيره المصري وهناك تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة سامح شكري، فيما أشار إلى وجود تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري وتابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “بحث مع المسؤولين المصريين ملفات مختلفة”، مبيناً :”تطرقنا خلال الزيارة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث في مصر التهديدات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث في مصر التهديدات في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).