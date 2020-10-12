المالية البرلمانية تعلن ارسال مشروع قانون الاقتراض الى رئاسة البرلمان

2020/10/12 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، ارسال مشروع قانون الاقتراض الى رئاسة البرلمان.وقال بيان للجنة تلقته المستقلة، ان “اللجنة المالية عقدت البرلمانية اجتماعاً في مقرها بمبنى مجلس النواب برئاسة نائب رئيسها مثنى عبد الصمد السامرائي ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في البلاد ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب […]

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