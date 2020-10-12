مصر تتطلع لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة مع العراق قريباً

2020/10/12 | 20:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مع فؤاد حسين وزير خارجية العراق، بحضور ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وأحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى مصر، حيث شهد اللقاء بحث استعدادات عقد اجتماعات اللجنة العليا …

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