2020/10/12 | 20:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – انتقد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ماجرى في مجلس النواب بشأن الدوائر المتعددة واصفا ماحدث بانه :”كان بضغط من بعض القوى السياسية “.وقال الشيخ عدنان الدنبوس عضو الائتلاف في بيان صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان ما حصل في جلسة مجلس النواب من التصويت على الدوائر المتعددة، انما كان بايعاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية : المتظاهرين لم يطالبوا بدوائر متعددة وهذا كان بضغط من القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية : المتظاهرين لم يطالبوا بدوائر متعددة وهذا كان بضغط من القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).