بعد ظهوره بـ'الجلابية'.. الخارجية تصدر قرارا بشأن القائم بأعمالها في موريتانيا

2020/10/12 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، إعادة القائم بأعمالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حميد القدو، بسبب ظهوره بـ"الجلابية" مع مطربة موريتانية.

وقال مصدر في الحكومة العراقية لـRT، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، إن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرر إعادة القائم بالأعمال حميد القدو على خلفية انتشار صور له وهو يرتدي الجلابية ويقف إلى جانب مطربة تغني في مقطع فيديو بأحد الفنادق".

وأثار مقطع فيديو ظهر خلاله القدو برفقة مطربة موريتانية في أحد فنادق نواكشوط وهو يستقبل ضيوفه مرتديا الجلابية، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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