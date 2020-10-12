سائرون: كتل سياسية ترشوا محللين سياسيين لإيهام الناخب بان الدوائر المتعددة ليست في مصلحته

2020/10/12 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما الصراع بين الأحزاب يشتد ودولة القانون يصعّد هجومه ضدها بغداد- وعد الشمري: يحتدم الصراع السياسي على الدوائر الانتخابية، وفي وقت تؤكد قائمة سائرون أن ما تم التصويت عليه في مجلس النواب يمثل نقلة نوعية ويلبي طموح الشارع العراقي، يجد ائتلاف دولة القانون أن التوزيع الجديد سيخدم الأحزاب الكبيرة ويضعف حظوظ المتظاهرين والمستقلين في المنافسة، ...

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