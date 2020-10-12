2020/10/12 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرقام صادمة وتقرير أممي يكشف أسباب تكرارها الصباح الجديد-متابعة كشفت الأمم المتحدة، امس الاثنين، عن السبب وراء ارتفاع عدد الكوارث الطبيعية في العقدين الأخيرين والتي يمكن أن تكون أخطر من جائحة كورونا المستجد، والتي تتضمن أرقاما لتكلفة هذه الكوارث بلغت 3 تريليونات دولار.ووفق تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاف الكوارث حصلت خلال 20 سنة وحصدت أكثر من مليون ضحية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاف الكوارث حصلت خلال 20 سنة وحصدت أكثر من مليون ضحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).