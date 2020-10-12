تأخر الرواتب يغلق أبواب المدارس ودوائر التربية والبلديات والضريبة امام المراجعين

2020/10/12 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع خطير بنسبة البطالة باقليم كردستان السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي سجلت مستويات البطالة في اقليم كردستان ارتفاعاً خطيراً الامر الذي ينذر بعواقب وخيمة على السلم والامن والاجتماعي ما ادى الى تسجيل العديد من الظواهر والممارسات الشاذة والغريبة على المجتمع في كردستان.واظهر مسح اجراه مركز الاحصاء في اقليم كردستان ارتفاع نسبة البطالة ...

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